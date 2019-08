Ein Spanier will einen Kühlschrank entsorgen und wirft ihn einen Berg runter. Blöd für ihn, dass ihn die Polizei auf frischer Tat ertappte.

Almeria l Dummköpfe, die ihren Müll einfach so in die Umwelt verklappen, gibt es auch in Sachsen-Anhalt. Aber so dreist wie dieser Typ im spanischen Almeria – das tut schon fast weh. Von einer Serpentinen-Straße ließen er einen alten Kühlschrank einen steilen Abhang ins Tal hinunterrollen. Sein Kumpel filmte die Aktion derweil für Twitter.

Pech: Zufällig war eine Streife der Umweltpolizei Seprona in der Gegend unterwegs. Die wiederum die Nationalpolizei Guardia Civil alarmierte. Welche schließlich Kühlschrankwerfer plus Kumpel ausfindig machte und beide zwang, das Trumm zu Fuß den ganzen steilen Hang wieder raufzuschleppen. Dazu kommt noch eine saftige Strafe. Die kann laut Gesetz bis zu 45 000 Euro betragen. Einer der Kühlschrank-Männer verliert überdies seinen Job im Elektrofachgeschäft.

Was man sich in dem Zusammenhang für Sachsen-Anhalt wünschen kann: Mehr Hänge für den Müll. Nicht zum runterschmeißen. Sondern für die Dummköpfe. Zum Hochschleppen.