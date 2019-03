Die Briten haben es nicht einfach. Das Toilettenpapier wird knapp.

London l Shit! Mit allem möglichen hatten sie gerechnet, die Briten. Jetzt ereilt sie diese wirklich alarmierende Nachricht: Brexit macht Toilettenpapier knapp. Sollte das Land am 29. März ohne Austrittsabkommen die EU verlassen, droht relativ schnell ein rasanter Rollen-Mangel.

Das liegt zum einen am besonders hohen Pro-Kopf-Verbrauch (obwohl Kopf hier wohl nicht das korrekte Körperteil ist) der Briten, was Klopapier angeht: 17,6 Kilo pro Jahr, zweieinhalb mal so viel wie ein Standard-Europäer. Zum anderen hat die Insel so gut wie kein eigenes Toilettenpapier, ist deshalb Europas größter Importeur. Der Vorrat im Handel reicht ziemlich genau für einen Tag. Bei Panikkäufen ist da schnell alles weg, befürchten Experten.

Liebe Freunde aus Großbritannien, uns geht Euer Schicksal auch nicht am A ... vorbei. Gern schicken wir Euch im Notfall eine Hilfslieferung Toilettenpapier über den Ärmelkanal. Ihr seid doch sicher nicht böse, dass es nur das dünne kratzige Graue ist, das hier keiner so recht will.