Hier, mitten auf dem Hasselbachplatz in Magdeburg, liegt die geplagte Twitter-Weiche. Foto: Sebastian Siebert

Magdeburger Straßenbahn-Ärgernis hat jetzt einen eigenen Twitter-Account.

Erst geht sie dauernd kaputt – und jetzt twittert sie auch noch ... Magdeburgs wohl wichtigste Straßenbahnweiche direkt am Hasselbachplatz hat ein hartes Dasein. Sie muss sich, das ist ihr Job, jeden Tag von hunderten Tonnen Stahl (Triebzüge von acht Straßenbahnlinien) über-rumpeln lassen. Deswegen war sie lange defekt, dann kurz repariert und jetzt ist sie wieder im Eimer. Die Folge: lästige Umleitungen und Fahrplanverschiebungen. Seit gestern (ist das vielleicht eine Nebenwirkung der Krankheit?) ist die Weiche auf Twitter. Unter @weiche39 schreibt sie Dinge wie „Heute bin ich eher so links“, „Was für 1 Hitze“ oder „Vibriert es bei euch auch manchmal untenrum?“ Eine Weiche, die twittert. Okay, hat ja sonst nichts weiter vor.

Die Magdeburger Verkehrsbetriebe beteuern, dass sie mit der Twitter-Geschichte nichts zu tun haben. Solche Gags, sorry Magdeburg, können auch nur die Kollegen der Berliner BVG. Wer steckt also dann dahinter? Vermutlich ein sozialmedien-affines Haltestellenschild, das der armen Weiche helfen will ...