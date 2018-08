Extremsportler Dirk Auer will die Höchstgeschwindigkeit seines Bobbycars aufmotzen. Dazu montiert er ein Düsentriebwerk an den Babyboliden.

Groß-Gerau l Tempoberauschte Bastler pimpen Ferraris, Porsches oder sogar Trabis, um die serienmäßige Höchstgeschwindigkeit um 10, 25 oder gar 100 Prozent zu erhöhen. Extremsportler Dirk Auer aus dem hessischen Groß-Gerau hat sich das Fahrzeug mit dem wohl größten Zuwachs-Potenzial vorgenommen. Sein Bobbycar (Sie wissen schon, dieses Krabbelkinder-Plastikauto, Serie geschätzte 0,5 km/h) soll 180 Sachen (satte 36.000 Prozent mehr) bringen. Dazu montiert Auer ein Düsentriebwerk an den massiv modifizierten (Fahrwerk, Sitz) Babyboliden. Zwei weitere Raketenbrenner schnallt er sich an die Ellenbogen. Kommenden Sonntag geht das Geschoss auf der Startbahn des Flughafens Bottrop an den Start zu seiner Rekordfahrt.

Wozu das alles gut ist? Auf diese Frage gibt es vermutlich endlos viele Versuche einer Antwort. Rekordsucht, technischer Fortschritt, Freude, wenn es dröhnt und kracht ... Ob die richtige dabei ist, weiß ja ohnehin niemand. Also hilft nur: ganz schnell weg. Und bloß nicht abheben. Das denkt sich wohl auch Bobbycar-Torero Dirk Düsentrieb.