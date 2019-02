Am 19. Februar ist der Tag der Minzschokolade. Die Lieblingssorte der Queen wird auch in Thüringen hergestellt.

Ohrdruf l Diese Nachricht wird Sie umhauen: Am 19. Februar ist, ja, unglaublich, Tag der Minzschokolade. Einer dieser kuriosen Feiertage für irgendwas. Damit dieses Ereignis nicht komplett verpufft: Wussten Sie, dass die Queen total auf Minzschokolade steht? Dass ihr Lieblingsprodukt der Marke „Bendicks“ seit einigen Jahren nicht mehr in England, sondern in Thüringen hergestellt wird (dem gefühlten Mutterland der Minzschokoproduktion)?

Wer hats erfunden, das mit dem Tag der Minzschokolade, der in England und den USA National Cocolate Mint Day heißt? Wir ahnen es, der Verband der Süßwarenhersteller. Der ist auch Schuld am Tag der Zartbitter- (10. Januar) sowie Vollmilchschokolade (28. Juli) und natürlich, wen wunderts, am Schokoladenüberzugtag (16. Dezember). Weil wir gerade dabei sind: Mittwoch ist Welt-Pfeifenrauchertag, Tag des Muffins, des Kirschkuchens und der Liebe-Dein-Haustier-Tag. Und für die, die all das keinen Pfefferminzhauch interessiert dieser Slogan aus einer bekannten 90er-Jahre-Minzschoki-Werbung: „Tun wir so, als hätten wirs nicht bemerkt.“