Mit Hähnen kennen sich Frauen am besten aus.

Göcklingen | Männer, Frauen und Kinder gackerten und liefen umher wie flotte Hühner und stolze Hähne: Im pfälzischen Göcklingen ist zum sechsten Mal die Deutsche Gockelkrähmeisterschaft ausgerichtet worden.

Kenner lobt Thailänderin

Der schräge Humor wird weltweit verstanden: Den Hähnen am nächsten kam nämlich die Thailänderin Karnda Vaidyanuwat, wie der Veranstalter am Sonntag mitteilte. Sie setzte sich im Feld der Hahn-Imitatoren durch. „Die war einfach gut“, zollte Veranstaltungssprecher Volker Born mit Kennerblick seinen Respekt.Überhaupt sind es die Frauen, die den Hahn am besten nachahmen können.

Martina Gebhard krähte nicht nur ins Mikrofon. Denn Gebhard wurde Deutsche Meisterin als Hahn in der Disziplin „Krähen und Stolzieren“ und konnte damit ihren Vorjahrestitel bei der 5. Offiziellen Deutschen verteidigen.

Eine Jury bewertete Stimme, Kostüm und Authentizität der Teilnehmer. Knapp 3000 Zuschauer verfolgten den Angaben zufolge das spaßige Spektakel. dpa