Was die Preisgestaltung beim Atemschutz über die Botschaft der einzelnen Parteien verrät

Die Parteien im Bundestag haben Atemschutzmasken als Marketing-Instrument entdeckt. In den jeweiligen Online-Shops finden sich CDU-, SPD- oder Grünen-Mundschutze mit Aufdruck, meist ist es das Pateilogo oder Varianten davon. Neben der offensichtlichen Botschaft „CDU, SPD, Grüne ... ist eine großartige Partei, die sogar bedruckte Atemschutzmasken kann“, beinhalten sie eine zweite, weit subtilere Message.

Das Online-Portal virusbedarf.de hat mal schnöde die Preise der Partei masken verglichen. Das Ergebnis spricht Bände: FDP-Masken sind mit 28,21 Euro pro Stück (inkl. Versandkosten) am teuersten. Bedeutet: Nur für Besserverdiener. Bei der SPD gibt es Masken – ausschließlich im Zehnerpack (45,80 Euro). Da schimmert die soziale Komponente durch. Neben der bedruckten verkauft die SPD auch eine neutrale Variante – könnte auf eine gewisse Profilschwäche hindeuten.

Nahezu anarchistisch günstig ist Atemschutz bei der Partei Die Partei. Inklusive Versand nur 7,50 Euro. Zum Vergleich: Wer bislang mit dem FDP-Textil liebäugelte, bekommt bei Die Partei fast viermal so viel Schutz fürs gleiche Geld.

Gleichheit ist offenbar die Botschaft des Masken-(Nicht)-Angebots der Partei Die Linke: Es gibt keine Masken, für niemanden. Jeder hat das gleiche Recht, Corona-Viren zu verbreiten oder zu empfangen.

Was gibt es sonst noch zu sagen? Die Angebote von CDU/CSU und Grünen rangieren mainstramig im mittleren Preis-Bereich. Zur AfD gibt es in der Studie gar keine Aussage. Dem ist an dieser Stelle auch nichts hinzuzufügen.