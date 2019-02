Was macht ein Einbrecher in einem Bielefelder Bettengeschäft? In diesem Fall wahrscheinlich seinen Mittagsschlaf ...

Bielefeld l Richtige Einbrecher brechen in eine Bank ein – wegen des vielen Geldes. Vielleicht in eine Tankstelle – wegen weniger Geld. In einem Supermarkt lässt sich zumindest ein teures Getränk erbeuten, Bescheidenere Ganoven sind vielleicht auch mit einer Familienpackung Schokokekse oder eiem Bund Frühlingszwiebeln vom Vortag zufrieden.

Was aber will ein Einbrecher – im Bettengeschäft? Das fragte sich vermutlich der 29-Jährige in Bielefeld auch. Allerdings erst, nachdem er in einem Anfall von Aktionismus die Fensterscheibe des Ladens eingeschlagen und sich mühevoll durch die Splitterlandschaft ins Innere gezwängt hatte. Richtige Einbrecher haben einen Plan (siehe Olsenbande). Unser Mann hatte jedenfalls so gar keinen.

Um die Aktion nicht völlig umsonst losgetreten zu haben legte sich der Einbrecher eine Runde schlafen. Auf dem bequemsten Bett, das er im Laden finden konnte. Geweckt wurde er, wir ahnen es schon, von der Polizei. Eine echte Schande für seine Zunft.