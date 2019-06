Ein kleines, historisches Biotop (oder besser Tütotop?) an Plastiktüten existiert noch im mecklenburgischen Zurow.

Zurow | Plastiktüten sind erwiesenermaßen die Umwelt-Pest des 21. Jahrhunderts. Glücklicherweise in den meisten Supermärkten nicht nur in Deutschland und Europa, sondern auch in Ländern wie Tansania und Ruanda längst abgeschafft.

Ein kleines, historisches Biotop (oder besser Tütotop?) existiert noch im mecklenburgischen Zurow. 30.000 Kunsttoff-Tragetaschen genießen hier bei Sammler Dieter Luchs eine Art Museums-Asyl.

Besonders spannend sind 300 Exemplare aus der DDR. Im Land der wild bedruckten Dederon-Einkaufsbeutel waren Plastiktüten, eigentlich astreine Symbole des westlichen Konsumkapitalismus, rare Exoten und tauchten meist im Zusammenhang mit FDJ-Treffen oder Leipziger Messen auf.

Die DDR ist seit fast 30 Jahren Geschichte, ihre Plastiktüten haben noch lange nicht fertig. Nach allem, was wir jetzt wissen, überleben sie ziemlich sicher auch die Groko und jede Menge künftiger EU-Konstellationen. Plastische Bestätigung für die, die so gern sagen: Damals war nicht alles schlecht.