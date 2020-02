Es gibt so Städte, die sind total unterschätzt. Oder wann haben Sie zum letzten Mal über, sagen wir, Frankfurt an der Oder nachgedacht?

Frankfurt Oder l Dabei spricht so Einiges für Frankfurt, also das an der Oder. Tolle Lage am Fluss, viel Landschaft drumherum. Brandenburgische und polnische. Das Beste aber ist die fantastische Anbindung an eine echte Metropole – die Abfahrtstafel am Frankfurter Hauptbahnhof beweist es: Jeder zweite Zug fährt nach Magdeburg .

Okay, vom Harzstädtchen Thale fährt nahezu jeder Zug nach Magdeburg. Aber sonst gibt es das weltweit so schnell wohl nicht wieder. Nicht mal in Magdeburg fährt jeder zweite Zug nach Magdeburg.

Also auf nach Frankfurt/Oder. Ist wirklich, wirklich eine Reise wert. Und wer dann doch irgendwann genug hat von Europa-Universität, Kleist-Museum und Oderturm kann ja immer noch zum Bahnhof gehen. Einfach auf die Abfahrtstafel schauen. Und am Bahnsteig 6 in einen Zug seiner Wahl steigen. Wirklich sehr zu empfehlen.