Niederschlagswarnung: Weil es zu kalt ist, fallen die kiloschweren Echsen einfach vom Baum.

Miami l Es wird immer bizarrer mit der globalen Erwärmung – oder mit der globalen Abkühlung? Die Behörden von Miami, Fort Lauderdale und Palm Beach im US-Bundesstaat Florida warnen per Twitter vor einer ganz speziellen Form von Niederschlägen: Es soll, kein Witz, Leguane regnen – allerdings nur nachts.

Hier kommt die Erklärung. Erstens: Leguane schlafen auf Bäumen. Zweitens: In den kommenden Nächten wird es in Florida ungewöhnlich kalt. Die Vorhersage geht von unter 40 Grad aus – Fahrenheit. Das sind weniger als fünf Grad Celsius. Eine Temperatur, die für die wechselwarmen Leguane bereits außerhalb ihrer Komfortzone liegt. Die Tiere stellen alle möglichen Körperfunktionen ein, zum Teil auch die Muskelkontraktion. Sie können sich nicht mehr festhalten und plumpsen in die Tiefe. Problem: Manche von den Biestern wiegen mehrere Kilogramm – da hift auch kein Regenschirm. Also am besten im Haus bleiben und Auto nicht unter Bäumen parken. Da lobt man sich doch einen zünftigen sachsen-anhaltischen Normalregen.