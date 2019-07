Polizei will Bienen für besonders knifflige Ermittlungsaufgaben einsetzen.

Magdeburg l Schon lange stöhnt Deutschlands Polizei über Fachkräftemangel, fehlende Ausrüstung und permanente Überstunden. Die Rettung naht aus der Luft.

Die künftigen Kollegen tragen gelb-schwarze Uniform und verfügen über allerfeinste Ermittler-Qualitäten in Form einer untrüglichen Spürnase. Demnächst sollen, kein Scherz, Bienen wichtige Fahnder-Aufgaben übernehmen. Zumindest unter Laborbedingungen zeigen sie schon jetzt phänomenale Leistungen beim Aufspüren von illegalen Substanzen (zum Beispiel Drogen) oder Menschen (zum Beispiel Ganoven). Was Maja, Willi und Co. zu idealen Beamten macht: Es gibt kaum Probleme in Bezug auf Krankenstand, Beförderung oder Freizeitausgleich. Bienen haben ihre Dienstwaffen immer am Mann, immer einsatzbereit. Sie können nach entsprechendem Training auch für spektakuläre Verfolgungsjagden eingesetzt werden.

Selbst die Gewerkschaft der Polizei (GdP) spricht schon euphorisch von einer möglichen Revolution für die Polizeiarbeit. Kommissar Summsumm, übernehmen Sie.