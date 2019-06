Flamingos im Vorgarten - und das auch noch mitten in Deutschland?

Göttingen l Deko-Stelen, Fahrradständer mit und ohne Fahrrad, Blumenzwiebeln, Gehwegplatten ... – es vergeht so gut wie kein Tag, an dem nicht irgendwas aus unseren Vorgärten geklaut wird. Da wünscht man sich doch, in einem Paradies wie, sagen wir, Göttingen zu leben. Göttingen, weil hier nicht so oft was mitgenommen wird aus privaten Vorgärten. Hier stellen unbekannte, nennen wir sie Sponsoren, sogar noch was rein.

Wie vergangenes Wochenende. Um Mitternacht standen plötzlich 23 farbenprächtige Kunststoff-Flamingos auf dem am Abend noch leeren Vorgartenrasen. Göttingen! Hier jagt die Polizei keine Diebe, sondern fahndet nach mysteriösen Plastikvogelauswilderern. Bis die gefunden sind, haben die Tiere Asyl im Innenhof der Polizeiinspektion.

Erst kürzlich mussten sich die Beamten um eine goldene Jesusfigur kümmern, die plötzlich auf einer Parkbank saß. Unbekannte hatten sie aus dem Müllcontainer eines Kulturzentrums gefischt und sie so wieder der Allgemeinheit zugeführt. Ach, Göttingen ...