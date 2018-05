Das Freifahrtsprogramm der EU für Jugendliche entpuppt sich als zu teuer.

Magdeburg l Da hatte das Europaparlament mal einen rausgehauen: Jeder junge Unionsbürger sollte in diesem Sommer an seinem 18. Geburtstag Interrail-Pass erhalten. Um damit gratis quer über den Kontinent zu juckeln! Die Knauserer von der EU-Kommission rechneten mal nach, was dieses vorfristige Geschenk zur Europawahl 2019 wohl kosten wird. Rund 1,6 Milliarden Euro – zu teuer. Doch die Völkerverbindung per Schienenstrang wollten die Kommissare nicht komplett kappen. Zumindest 15.000 Jugendliche sollen im Juni einen Reisegutschein über 255 Euro erhalten. Da das Interesse das Angebot übersteigen dürfte, wurde noch eine Klippe ersonnen.

Die Sparvariante ist nichts für Faule: Die Bewerber müssen einen Online-Contest zu Europa absolvieren. Die Fragen könne jeder mit Google-Hilfe lösen, heißt es. Eine Jury aus motivierten EU-Beamten wird anschließend die Gewinner ermitteln. Europas Jugend lernt zweierlei: In der EU geht kompliziert stets vor einfach. Und Sparen kommt immer vor Vergnügen.