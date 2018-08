Auf einem Friedhof im Saarland haben mysteriöse Klopfzeichen aus dem benachbarten Grab einen Besucher verstört.

Losheim l Die Hitze sorgt für für merkwürdige Phänomene. Selbst im sonst so bodenständigen wie unesoterischen Saarland. Hier trug sich am vergangenen Wochenende folgende, ziemlich spukige Geschichte zu: Friedhof im Örtchen Losheim, Mann am Grab seines toten Vaters. Unter der noch erkennbar frischen Erde am Nebengrab ertönte plötzlich ein Klopfen. Dann wieder. Sagte zumindest der völlig verstörte Mann, als er deshalb die Polizei anrief. Die kam auch umgehend und brachte gleich den Krankenwagen mit. Die Befragung des zuständigen Bestatters ergab: Die Frau in dem Grab lag genau eine Woche unter der Erde, davor noch mal eine Woche im Kühlhaus bei knapp über null Grad. Überleben unmöglich.

Dennoch halten die Beamten es für möglich, dass sich das Erdreich gesenkt hat, dabei Steine mit dem Holz des Sarges in Berührung kamen.

Klopfgeräusche wurden seitdem nicht mehr gehört. Vielleicht traut sich jetzt auch nur keiner mehr auf den Friedhof. Wegen der unerträglichen Hitze.