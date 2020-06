Anzeige wegen Bläh-Attacke gegen die Staatsgewalt

Wien l Erinnern Sie sich noch an „Mr. Methane“? Er heißt eigentlich Paul Oldfield, seine Berufsbezeichnung ist Flatulist, oder Kunstfurzer. Steht auch so in seinem Wikipedia-Eintrag. Spezialgebiet ist das Intonieren von rückwärtigen Melodien mittels gekonnter Feindosierung des Gasdrucks. In England erschienen sogar Furzmusik-CDs mit methanhaltigen Interpretationen von Donauwalzer oder Schwanensee - und schafften es tatsächlich in die Charts. Es gibt drüber hinaus, typisch britisch, eine Platte mit künstlerisch geblähten Weihnachtsliedern. In Deutschland trat Mr. Methane im RTL-„Supertalent“ auf. Hier verschoss er Pfeile mit seinem Hintern. Der Mann setzte sich 2006 im Alter von 40 Jahren zur Ruhe – er hatte sich zu gewissem Reichtum gepupst.

Das genaue Gegenteil widerfährt gerade einem Wiener Studenten (22). Er soll 500 Euro Strafe zahlen, weil er , O-Ton Polizeiprotokoll, „in voller Absicht einen massiven Darmwind in Richtung eines Beamten abgegeben und damit den öffentlichen Anstand verletzt“ haben soll.

Stimmt gar nicht, beteuert der Student. Er will jetzt Einspruch erheben. Er habe mit ein paar Kumpels im Park Bier getrunken, bei der Polizeikontrolle auch brav seinen Ausweis gezeigt. Dabei sei ihm aus Versehen ein Lüftchen entwichen. Und überhaupt ist Omas Bohnensterz schuld, ein uraltes österreichisches Gericht aus jeder Menge Bohnen, Schmalz und Speck, das es zum Mittagessen gab.

Alles windige Ausreden, glaubt die Polizei – und ist weiterhin entsprechend, ja, stinkig.