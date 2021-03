Wegen dem Tier musste eine Passagiermaschine eine halbe Stunde nach dem Start umdrehen.

Khartum/Doha l Piloten, so wird den Herren der Lüfte gerne und zudem cineastisch perfekt in Szene gesetzt nachgesagt, sind Miezen im Cockpit durchaus empfänglich. Die Mieze auf dem Flug der Tarco Air von der sudanesischen Hauptstadt Khartum nach Doha in Katar hingegen steckte nicht in einer figurbetonenden Stewardessen-Uniform und machte auch überhaupt keine Anstalten, Kapitän und Co-Pilot zu bezirzen.



Kein Schnurren, dafür Fauchen, Kratzen und Beißen war über den Wolken angesagt: Es handelte sich nämlich um eine vierbeinige Mieze mit scharfen Krallen und spitzen Zähnen, die nach übereinstimmenden Meldungen eine halbe Stunde nach dem Start ins Cockpit eingedrungen und sich auf die Piloten gestürzt hatte.



Es muss ein verzweifelter Abwehrkampf der Besatzung gegen die Angreiferin gewesen sein - den Piloten und Kabinenpersonal schließlich verloren geben musste: Offenbar übel zugerichtet, entschloss sich die Crew zur Rückkehr nach Karthum, wo sie nach Medienberichten die Passagiermaschine mit einer Notlandung zu Boden brachte. Über eine Festnahme der Katze wegen Highjackings ist leider nichts bekannt.