Schöner wohnen an der frischen Luft. Dit is Berlin...

Berlin l Wichtiges Kriterium bei der Wohnungssuche: das neue Heim sollte einen Balkon haben. Diese Wohnung ist ein Balkon. Auf der Plattform WG-gesucht.de bieten Marie und Bianca aus der Brückenstraße in Berlin-Mitte ihren Balkon mit Zelt drauf zur Miete. 10 Quadratmeter für 260 Euro. Toiletten-, Duschen- und Küchenbenutzung (tatsächlich im Innern der Wohnung) sind inklusive. Genau wie regelmäßiger fröhlicher Damenbesuch, draußen auf dem Balkon. „Falls es Dich nicht stört, wenn wir uns ab und zu auf dem Balkon sonnen oder abend einen Drink nehmen, freuen wir uns, von Dir zu hören“.

Geübte Aluhüte argwöhnen, das Inserat sei eine Fälschung, vielleicht ein Protest gegen die zunehmende Wohnungsnot in Berlin.

Na wenn schon. Berliner machen einfach. In München, Stuttgart oder Marburg, da, wo die Mieten (sorry, Berlin) wirklich abartig sind, kommt keiner auf eine so innovative Idee, die eigenen Kosten wieder einzuspielen. Also allet jut, eigentlich.