So ein Bernhardiner kann schon eine Last sein. Besonders, wenn man ihn tragen muss. Foto: dpa

16 Männer von der Bergwacht retten Bernhardiner-Hündin aus Gipfel-Not.

London l Normalerweise retten Bernhardiner Menschen, die am Berg in Not sind. Diesmal retten 16 Menschen eine Bernhardinerhündin aus Bergnot. Daisy war mit Herrchen auf Englands höchsten Berg, den Scafell Pike (978 m) gewandert, wollte plötzlich keinen Schritt mehr gehen.

Offensichtlich hatte sie massive Schmerzen in den Beinen. Herrchen rief die Bergwacht und hielt Daisy bis zu deren Eintreffen mit Wasser und Leckerli leidlich bei Laune. Mit einer Krankentrage schleppten 16 Retter das Tier den langen Weg zurück ins Tal. Daisy wiegt immerhin solide 55 Kilo.

Ganz glücklich sieht die Hündin auf dem Foto trotz des immensen Träger-Aufkommens und des ihr verbreichten Schmerzmittels dennoch nicht aus. „Ich hatte den Eindruck, sie schämt sich ein bisschen“, sagte einer der Bergretter. Warum – die wahrscheinliche Antwort auf diese Frage findet sich am Anfang dieses Textes. Zudem möchte Daisy keinesfalls, dass die Begebenheit fälschlicherweise in die Kategorie „fauler Hund“ einsortiert wird.