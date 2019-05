Sächsisch geht manchmal nicht ganz einfach. Das musste die Polizei jetzt am Notruf-Telefon erfahren. Foto: dpa

Mann will Autodiebstahl melden, doch die Polizei versteht ihn nicht.

Amberg l Die Polizei hat es nicht einfach. Vor allem als Beamter am Notruf-Telefon in Sachsen. Da kann es schon mal vorkommen, dass ein Bürgergespräch nicht ganz einfach zu führen ist. „BE-KA-Wee-Diebstahl“ rief kürzlich ein hörbar älterer Mann im Landkreis Amberg ins Telefon. Die Polizei verstand nur „Bahnhof“! Erst nach „längerem Einhören“, hieß es in einer Mitteilung, sei klar geworden, dass es um einen Autodiebstahl geht.

Zur Verteidigung der Sachsen und ihrer wirklich reizenden Form der Kommunikation sei erwähnt: Der Anrufer hatte auch sein künstliches Gebiss nicht eingesetzt.

Der Diebstahl selbst ließ sich übrigens recht schnell nach Rücksprache mit den Familienangehörigen des Anrufers klären: Wegen des schlechten Gesamtzustandes des älteren Herrn hatten die Angehörigen die Autoschlüssel und das Auto an einem sicheren Ort verwahrt. Damit er nicht auf dumme Gedanken kommt. Das könnte nun Folgen haben zum Beispiel für den Sohn oder die Tochter: „Na, gomm du mir ma hemme!“