Nicht ganz einfach gestaltete sich die Vorstellung von Leroy Sané als neuer Mitstreiter von Bayern München.

Der Weg vom Fußballverein zum Fan kann mitunter ein ziemlich langer sein. Und manchmal führt er sogar um den halben Globus. So wie im Fall der Neuverpflichtung von Topstürmer Leroy Sané bei Bayern München.

Zwar hatte die in Fußball-Dingen gewöhnlich gut informierte Bild-Zeitung bereits über den Transfer berichtet. Von offizieller Seite gab es am Donnerstag aber zunächst keine Bestätigung. Wie das Onlineportal „fcbinside“ berichtet, folgte diese am späten Abend – allerdings auf der arabischen Webseite der Bayern. Über Twitter gab es dort eine ausgiebigen Bilder-Galerie von Sane im Bayern-Trikot. Diese „offiziellen“ Bilder verschwanden kurze Zeit später wieder aus dem Netz.

Grund für die Panne: Die arabische Seite der Bayern wird von einem externen Dienstleister betreut, der die Bilder von Sané bei der Vertragsunterschrift zu früh veröffentlicht hatte. In München war man alles andere als amüsiert. Denn eine offizielle Vorstellung von Sané kann es vorerst nicht geben. Der gute Mann macht derzeit Urlaub und kommt erst Ende Juli nach München.