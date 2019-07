Der 1. August ist ein ganz besonderer Tag - ein Tag nur für die berühmt-berüchtigte Mittelfingerpose.

Wenn Sie Ihrer Umwelt mal so richtig die Meinung ähm, zeigen wollen, am 1. August ist der richtige Tag dafür. Wir begehen den Tag des Mittelfingers. Genaugenommen ist es sogar der Tag des ausgestreckten Mittelfingers. Auch wenn er nicht explizit so heißt.

Ein berühmter Protagonist ist zum Beispiel Peer Steinbrück. Als sich der damalige SPD-Kanzlerkandidat 2013 für die Titelseite des Magazins der „Süddeutschen Zeitung“ in der Mittelfinger-Pose ablichten ließ, waren seine Genossen auf der Palme. Und Kanzlerin wurde bekanntermaßen Konkurrentin Angela Merkel (CDU).

Erinnert sich noch wer an Kicker Stefan Effenberg? Bei den sportlichen Leistungen müssen selbst Fans ein bisschen nachdenken. Jedem fällt hingegen sofort Effes Stinkefinger bei der WM 1994 in Südkorea ein. Der wurde übrigens mit promptem Rausschmiss aus dem Kader belohnt.

Beinahe noch frisch im Gedächtnis ist das Stinkefinger-Video mit Griechenlands Ex-Finanzminister Yanis Varoufakis in der Hauptrolle. Daraus entwickelte sich ein weltweiter Streit, bei dem alle irgendwann den Überblick verloren. Es wurde laut „Fälschung“ gerufen, Experten wieder bezeugten die Echtheit des Videos. Günter Jauch spielte eine Rolle in der komplizierten Rahmenhandlung, irgendwie auch Jan Böhmermann.

Zurück zu heute: Raus mit dem Frust. Kann allerdings teuer werden. Nach Paragraf 185 des Strafgesetzbuches (Beleidigung) bis zu 30 Tagessätze (1 Monatsgehalt) oder bis zu einem Jahr Haft. Waas? Für einen schnöden Finger? Die ticken doch nicht richtig, diese bekloppten Idi...