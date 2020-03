Wie ein australisches Lokalblatt die Klopapier-Krise mildert.

Melbourne l Auch wenn es an sich überhaupt nicht lustig ist – über Corona und die Folgen wurden längst alle Arten von besseren und schlechteren Witze gemacht. Diese Geschichte aus Australien ist sogar einigermaßen ernst gemeint – und vielleicht genau deshalb ein Lacher.

Weil wegen der Panikkäufe viele Supermärkte im Land wie leergefegt sind, gibt es vielerorts auch kein Toilettenpapier mehr zu kaufen. Da veröffentlichte die Lokalzeitung „NT News“ am Donnerstag eine Sonderausgabe. Mit weniger knackigen News als sonst, dafür mit acht leeren Seiten – zum Zurechtschneiden. Tageszeitung als Helfer in der Not, immer am Puls (hier wohl eher am Po) der Leser. „Holen Sie sich die limitierte Edition einlagiger Toiletten-Zeitungsblätter“, wirbt der Verlag für sein außergewöhnliches Produkt.

Klopapier statt Journalismus? Super-Gag, doch, kann man machen. Aber auch im australischen Outback höchstens einmal. Eine Zeitung lebt schließlich von guten Geschichten. Alles andere ist für’n A...