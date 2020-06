In Stuttgart war am Wochenende ein Großaufgebot der Polizei nötig, um dort ausgebrochene Ausschreitungen unter Kontrolle zu bringen. Im Internet ist eine Tonaufnahme eines angeblichen Polizisten aufgetaucht, der die Zustände vor Ort beschreibt. Foto: Simon Adomat/dpa

Eine mysteriöse Tonaufnahme eines angeblichen Stuttgarter Polizisten kurisert derzeit in den sozialen Medien. Ist sie tatsächlich echt?

Stuttgart l Die Ausschreitungen am vergangenen Wochenende in der Baden-Württembergischen Landeshauptstadt Stuttgart beherrschen derzeit die Medien. Mehrere Polizeibeamte wurden verletzt, Geschäfte zerstört und geplündert. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CDU) besuchte am Montag die Stadt, um sich selbst ein Bild vom Ausmaß der Zerstörung zu machen.

Beim Kurznachrichtendienst Twitter ist kurze Zeit nach den Vorkommnissen eine Audioaufnahme aufgetaucht, in der ein mutmaßlicher Polizist die Zustände während der Krawallnacht in Stuttgart beschreibt.

Kein Kommentar von Stuttgarter Polizei

Ob die Aufnahme tatsächlich echt ist, lässt sich derzeit nicht überprüfen. Im Stuttgarter Polizeirevier kennt man die Tonaufnahme. Eine Pressesprecherin des Reviers teilte der Volksstimme auf Nachfrage aber mit, dass sich die Suttgarter Polizei dazu nicht äußert. Es war lediglich zu erfahren, dass in dem Fall ermittelt werde.

In der Audiodatei ist eine männliche Stimme zu hören, die die Umstände in Stuttgart in der Nacht zu Sonntag beschreibt. Den Angaben des Sprechers mit schwäbischem Dialekt zufolge war es zum Aufnahmezeitpunkt 1.55 Uhr und es herrschten Kriegsähnliche Zustände in der Innenstadt. "Es sind Krawalle wie in Amerika", berichtet die Stimme.

Angeblicher Polizist mit mehrjähriger Erfahru

Fragwürdig sind jedoch Begriffe, die der angebliche Polizist mit mehrjähriger Erfahrung benutzt. So spricht er von der Landesreserve, die vermutlich vom Bodensee oder ähnlichem nach Stuttgart beordert werden soll. Eine ehemalige Polizistin sagte der Volksstimme, dass dieser Begriff so nicht verwendet wird. Vielmehr seien unterstützende Einheiten fast immer von der "B-PO", der Bereitschaftspolizei.

Ein weiterer Aspekt, der an der Echtheit des Tondokuments zweifeln lässt, wird im Hintergrund deutlich. Der Polizeifunk soll sich überschlagen, aber der mitaufgenommene Funkverkehr klingt sehr ruhig.

Der Mann spricht außerdem von einem "angegangenen Polizeirevier". Einen solchen Angriff bestätigte die Polizei am Telefon nicht. Die Teilnehmer der Ausschreitungen beleidigte der Mann rassistisch und fremdenfeindlich, die Führung der Polizei bezeichnete er als "so richtig hilflos".