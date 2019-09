Ein Test von Spiel-Neuheiten zeigt: Herbsttage werden mit Detektiv- und Geschicklichkeitsspielen spannend oder besonders unterhaltsam.

Magdeburg l Wenn die Tage kürzer, die Abende länger und das Wetter schlechter werden, ist der ideale Zeitpunkt, um sich gemeinsam an den Spieletisch zu setzen. Hier sind einige Vorschläge:

Für pfiffige Spieler

Welch ein gelungenes Geschicklichkeits- und Merkspiel! Bei „Purzelbaum“ spielen sich die Spieler durch die Jahreszeiten – und zwar auf sehr anschauliche Weise. Im Frühling stecken sie Blätter an die Äste eines dreidimensionalen Baumes, im Sommer kommen Nüsse dazu. Im Herbst gilt es, mit Hilfe der Blätter und einer geeigneten Stellung des Stammes und der Äste, eine Nuss in ein Loch in der Spielschachtel zu schupsen. Im Winter gilt es dann die unter Schnee-Plättchen verdeckten Nüsse wiederzufinden.

Fazit: pfiffig, wunderschön gestaltet und hochwertig

Purzelbaum ist bei Zoch erschienen, für Kinder ab 4 Jahren

Lehrreich und für Wortgewandte

Wer glaubt, sich mit flotten Sprüchen gut auszukennen, kann sein Wissen mit „Der Phrasenfuchs“ auf die Probe stellen. Doch Achtung: Die Macher des Spiels haben die gesuchten Redewendungen auf unterschiedliche Weisen verfälscht. In jeder Runde übernimmt ein anderer Spieler die Rolle des „Fragefuchses“. Je nach Kategorie liest er den Ratenden zum Beispiel die zwei Worte „Apfel“ und „Stamm“ oder sogar den ganzen Spruch vor – letzteres allerdings mit geöffnetem Mund und indem er die Backen mit Daumen und Zeigefinger fest zusammendrückt. Andere Kategorien geben vor, dass die Redewendung gemalt oder einzelne Worte durch das Wort „Fuchs“ ersetzt werden soll. Danach auf eine Lösung zu kommen, ist gar nicht so einfach.



Fazit: Ein lehrreiches Wortspiel mit 300 Karten, bei dem die Punkte der Spieler am Rand der Schachtel markiert werden. Pfiffig!

Der Phrasenfuchs, erschienen bei moses, 3-8 Spieler ab 14 Jahren, ca. 25 Minuten, ca. 15 Euro

Für Planer und TKKG-Fans

Bei dem Detektivspiel „TKKG – Gangsterjagd“ wird vorausschauendes Denken großgeschrieben. Wohin wird oder kann der Gangster auf dem Stadtplan ziehen? Könnte er in einem seiner nächsten Züge einen Juwel erreichen? Wie könnte das TKKG-Team ihn daran hindern? Diese und andere Fragen treiben die Spieler um, denn sie sind es, die in die Gangster- und TKKG-Rollen schlüpfen. In jeder Partie ergeben sich unendlich viele Szenarien, denn zufällig auf dem Plan verteilte Zahlenplättchen bestimmen, wie weit die Figuren ziehen dürfen, und Zusatzchips erlauben taktische Tricks.



Fazit: kniffelig, verlockend, spannend

TKKG – Gangsterjagd von Zoltan Labas, erschienen bei Ravensburger. 2-4 Spieler ab 8 Jahren, ca. 10-15 Minuten, ca. 7 Euro

Für Kindergartenkinder

Wer die Schachtel von „Peek-a-Boo“ öffnet, wundert sich: Wo bitteschön ist die Anleitung? Dann liest man im Schachtelinneren, dass diese ausschließlich digital auf der Website des Verlags zu lesen ist. Welch eine gute Idee! Schließlich kann so Wasser und Energie gespart werden.

Doch nicht nur, weil „Peek-a-Boo“ so sympathisch umweltfreundlich daherkommt und zu 100 Prozent aus Recycling-Material besteht, lohnt es sich, dieses handlich verpackte Spiel mal auszuprobieren. Auch die Spielidee überzeugt, denn insbesondere jungen Kindergartenkindern macht es wahnsinnig viel Spaß nach dem Würfeln durch die Löcher auf der gleichfarbigen Karte zu linsen und zu erraten, welches Tier sich wohl dahinter verbirgt.



Fazit: ein toller und ökologisch sinnvoller Spieleeinstieg

Peek-a-Boo erschienen bei Jumbo. 2-4 Spieler ab 3 Jahren, ca. 15 Minuten, ca. 17 Euro

Für Zeichenkünstler

Einfach und doch verzwickt. So lässt sich das Spiel „Burg Kritzelstein“ umschreiben. Ziel ist es, auf einem Zettel möglichst schnell und punkteträchtig die Elemente einer Burganlage fertigzustellen. Würfelergebnisse, die für alle gelten, stellen die Spieler vor die Qual der Wahl. Was mag ich zuerst kreieren oder in der Vorlage ausmalen: Burgbewohner, Mauern, Türme oder andere Elemente? Je nach Priorität, gilt es die Spielsteine an bestimmten Stellen des eigenen Tableaus zu platzieren. Sind komplette Reihen oder Spalten auf dem Tableau mit Steinen gefüllt, darf gekritzelt werden. Super ist, dass die Spieler in einer Variante mit besonderen Karten schön taktieren können.



Fazit: kurzweilig, kreativ und unterhaltsam

Burg Kritzelstein von Corentin Lebrat und Ludovic Maublanc, erschienen bei Blue Orange/Asmodee. 2-4 Spieler ab 6 Jahren, ca. 20 Minuten, ca. 23 Euro