Köln (dpa) l Die ehemalige Tennis-Größe Claudia Kohde-Kilsch (56), der Ballermann-Sänger Ikke Hüftgold (43) und die lange von der Bildfläche verschwundene Schauspielerin Jasmin Tawil (38) ziehen in das "Promi Big Brother"-Haus.

Sie gehören zu den ersten Bewohnern, die Sat.1 am Montag als Kandidaten der kommenden Staffel bestätigte. Die Show geht am Freitag (7. August, 20.15 Uhr) auf Sat.1 in eine neue Runde.

Mit dabei ist auch Kathy Kelly (57), die es nun wie viele andere Abkömmlinge der Kelly Family in das Reality-TV zieht. Auch die "Bild"-Zeitung berichtete am Montag über die Kandidaten.

Jasmin Tawil möchte Geld verdienen

Kohde-Kilsch gehörte in den 80er Jahren zu den großen Stars im Tenniszirkus, mit Steffi Graf (51) gewann die Doppel-Spezialistin unter anderem Bronze bei Olympia. Allerdings stand sie auch immer im Schatten von Graf.

Ikke Hüftgold dagegen ist eher ein Phänomen der Neuzeit, er wurde als Party-Sänger mit Texten bekannt, die gut auf Mallorca funktionieren, etwa das Helene-Fischer-Cover "Hackevoll durch die Nacht".

Jasmin Tawil wiederum spielte einst in der RTL-Seifenoper "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" mit und war mit Sänger Adel Tawil (41) verheiratet. Nach der Trennung tauchte sie aber zeitweise komplett ab. Bei "Promi Big Brother" will die junge Mutter Geld verdienen, um ihrem Sohn Dinge zu ermöglichen.

Geheimnis um die letzten Bewohner

Insgesamt ziehen nach Angaben von Sat.1 in dieser Staffel 16 Promis in das Haus. Zu den bereits bestätigten Namen zählen auch die Schweizer "Bachelorette" Adela Smajic (27), die Reality-Sternchen Mischa Mayer (28, "Love Island") und Emmy Russ (21, "Beauty & The Nerd").

Ebenfalls in das Haus ziehen die "Berlin – Tag & Nacht"-Darsteller Elene Lucia Ameur (26) und Saskia Beecks (32), Teleshopping-Moderator Sascha Heyna (45), der DJ Senay Gueler (44) und der Internet-Komiker Udo Bönstrup (25). Vier weitere Bewohner sollen erst mit Beginn der Show verraten werden.