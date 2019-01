Bisher sind die Häuser in den Ortschaften der niedersächsischen Gemeinde Hilgermissen nur durchnummeriert. Zuletzt hatten sich die Einwohnerinnen und Einwohner 2013 in einem Bürgerentscheid gegen die Einführung von Straßennamen ausgesprochen. Nun wird am 3. Februar erneut abgestimmt. Foto: Carmen Jaspersen/dpa