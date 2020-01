Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (r) verleiht im Schloss Bellevue den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland an den früheren Basketball-Star Dirk Nowitzki. Nowitzki ist einem Medienbericht zufolge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu einem gemeinsamen Staatsbesuch nach Kenia im Februar eingeladen worden. Foto: Wolfgang Kumm/dpa

Dirk Nowitzki ist einem Medienbericht zufolge von Frank-Walter Steinmeier zu einem Staatsbesuch nach Kenia eingeladen worden.

Berlin (dpa) l "Der Bundespräsident kennt Dirk Nowitzki aus verschiedenen Begegnungen und schätzt dessen soziales Engagement", teilte das Bundespräsidialamt der "Bild am Sonntag" mit.

Zuletzt hatte Steinmeier den 41 Jahre alten Nowitzki Anfang Dezember in Berlin mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. "In diesem Rahmen hat er Dirk Nowitzki zur Mitreise eingeladen. Das Programm für die Reise befindet sich noch in der Planungsphase", hieß es vom Bundespräsidialamt weiter.

Die Stiftung von Nowitzki ist unter anderem in Kenia aktiv. Die Mutter seiner Ehefrau Jessica stammt aus dem ostafrikanischen Land, das Paar hatte sich unter anderem auch bei einem nationalen Brauch in Kenia das Ja-Wort gegeben. Nowitzki hatte im April seine ruhmreiche Karriere nach 21 Spielzeiten beim NBA-Club Dallas Mavericks beendet.