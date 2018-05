Ein Bundeswehrsoldat patrouilliert zu Fuß mit einem G36 in der Nähe von Charrah Darreh nahe Kundus. Viele Soldaten sind an PTBS erkrankt. Foto: Maurizio Gambarini/dpa

Noch immer ist in Deutschland die Anzahl der erkrankten Soldaten der Bundeswehr an einer posttraumatischen Belastungsstörung sehr hoch.

Berlin (dpa) l Auch Jahre nach dem Ende des Kampfeinsatzes der Bundeswehr in Afghanistan geht die Zahl der an Kriegstraumata erkrankten Soldaten kaum zurück. Im Jahr 2017 wurde bei 170 Soldaten eine posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) neu diagnostiziert, wie der Sanitätsdienst der Bundeswehr der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Im Vorjahr waren es fünf Fälle mehr. Bei der Bundeswehr erklärt man sich das fast gleichbleibende Niveau vor allem damit, dass die Symptome zeitverzögert auftreten können.

Andere einsatzbedingte psychische Störungen wie Depressionen gehen dem Sanitätsdienst zufolge zurück. 2017 seien 104 solche Störungen neu festgestellt worden, 2016 seien es noch 143 gewesen. Der Sanitätsdienst erklärt sich den Rückgang an psychisch Erkrankten "mit der Abnahme der Intensität der Auslandseinsätze". Die Nato hatte ihren Kampfeinsatz in Afghanistan im Dezember 2014 beendet. Aktuell befinden sich nach Angaben des Einsatzführungskommandos rund 4500 deutsche Soldaten in Auslandseinsätzen weltweit.