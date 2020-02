Der mit 74 Jahren verstorbene Larry Tesler arbeitete unter anderem für Firmen wie Amazon, Apple und Xerox.

Portola Valley l Strg+C, Strg+X, Strg+V - diese drei Tastaturbefehle sind den meisten Computernutzern bekannt und werden, ohne groß nachzudenken, regelmäßig zum Ausschneiden, Kopieren und Einfügen von Texten, Bildern oder Dateien benutzt. Der Mann, der diese Funktionen mitermöglichte, ist am 17. Februar 2020 verstorben.

Larry Tesler wurde 1945 in New York geboren und begann in den frühen 60er Jahren ein Studium in Computerwissenschaften an der Universität Stanford, in deren Labor für Künstliche Intelligenz er später auch arbeitete. 1973 trat er eine Stelle bei "Xerox" an, einer Firma für Dokumentenmanagement.

Xerox hatte zu dem Zeitpunkt schon große Beiträge im Bereich grafischer Benutzeroberflächen geleistet. Hier arbeitete Tesler mit Tim Mott, einem der Mitgründer des Videospielverleger "Electronic Arts", und entwickelte seine wichtigste Innovation: Das Textverarbeitungsprogramm "Gypsy" mit den Funktionen "Cut", "Copy" und "Paste" - Ausschneiden, Kopieren und Einfügen - seit langem Teil der Grundausstattung jeder Textverarbeitung.

Nutzerfreundlichkeit im Fokus

1980 wechselte Tesler zu Apple und arbeitete dort bis 1997 in verschiedenen leitenden Positionen. Daraufhin gründete er die Apple-Tochter "Stagecast Software", die Programme zum Unterrichten von Kindern herausbrachte.

Larry Tesler war in seiner Karriere vor allem auf Nutzerfreundlichkeit bedacht, wie seine Fürsprache des "Modeless Computing" zeigte - eine Design-Philosophie, laut der Programm stets konsistent bleiben sollen statt zwischen verschiedenen Modi zu wechseln.

Auch in seinen Positionen bei bekannten Firmen wie "Amazon" und "Yahoo!" befasste sich Tesler mit der Erfahrung von Benutzern, ebenso bei seiner Arbeit als Berater, als der er bis zu seinem Tod tätig war.