Den Absolventen einer technischen Schule in Österreich wurden die Zeugnisse per Roboterarm überreicht. Diesen hatten sie selbst gebaut.

Kaindorf (dpa) l In der Corona-Krise hat sich eine Schule in Österreich eine sehr spezielle Art der Übergabe von Zeugnissen ausgedacht. Die Absolventen der Höheren Technischen Bundeslehranstalt Kaindorf bekamen ihre Reife- und Diplomzeugnisse von einem Roboterarm ausgehändigt, bestätigte Direktor Günter Schweigler am Freitag einen Bericht des ORF. So wurde der Mindestabstand bei der Übergabe des Dokuments eingehalten. Das Verfahren sei bei Schülerinnen und Schülern gut angekommen. Die Idee stamme vom Leiter der Roboter-Werkstatt.

Die auf dem Arbeitsmarkt stark gesuchten Schüler hätten den Roboter entsprechend programmiert, sagte Schweigler. Es habe fast alles reibungslos geklappt. Nur einmal sei ein nicht richtig eingelegtes Zeugnis aus der Mappe gefallen. "Aber das war nicht der Fehler des Roboters, sondern ein menschlicher Fehler."