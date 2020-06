"Wir haben geheiratet": Schlager-Star Michael Wendler und Laura Müller haben in Florida geheiratet. Doch wie heißt die Ehefrau nun?

Tangermünde/Miami (dpa/ds). Das dürfte ihm nicht "Egal" gewesen sein: Schlagersänger Michael Wendler (47) und seine Freundin Laura Müller (19) haben sich vor einem Standesamt in Florida das Ja-Wort gegeben. "WIR HABEN GEHEIRATET", schrieb der Musiker am späten Freitagabend (19. Juni) auf Instagram und postete dazu aktuelle Fotos. Auch die Angetraute postete die Nachricht auf ihrem Instagram-Account: "Mein erster Tag als Micha`s Frau", schrieb Laura Sophie Norberg, wie sie von nun an heißt.

Die 19-Jährige stammt aus Tangermünde im Landkreis Stendal. Seit Anfang 2019 sind die beiden ein Paar. Damals hatte die Beziehung und vor allem der Altersunterschied der beiden für große Schlagzeilen gesorgt. Laura und der Wendler sollen sich bereits 2017 auf dem Rolandfest in Stendal begegnet sein.

Live-Übertragung der kirchlichen Trauung

Der Fernsehsender RTL, der die beiden derzeit für die Doku-Soap "Laura und der Wendler - Jetzt wird geheiratet!" begleitet, wird in wenigen Wochen die kirchliche Hochzeit in Las Vegas live übertragen.

Der singende Speditionskaufmann, der sich selbst "Der Wendler" nennt und seine fast 30 Jahre jüngere Frau sind immer wieder Thema in Boulevard-Medien. Zuletzt sorgte der Streit um den künftigen Nachnamen der Braut für Schlagzeilen. Müller heißt jetzt Norberg – so wie Wendlers Ex-Frau Claudia.