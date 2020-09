Die deutsche Stand-up-Komikerin Ilka Bessin hat ihr Leben umgekrempelt und stark abgenommen. Auf den Erfolg ist sie stolz.

Magdeburg l Wer kennt die Kunstfigur "Cindy aus Marzahn" nicht? Eine übergewichtige Langzeitarbeitslose, ohne Mann und im pinkfarbenen Jogginganzug und einem Diadem. Von 2004 bis 2016 trat die Stand-up-Komikerin Ilka Bessin (48) in dieser Rolle auf diversen Bühnen deutschlandweit auf. In diesem Jahr nahm sie an der RTL-Tanzshow "Let's Dance" teil.

Für ihr Gewicht wurde die Berlinerin in den vergangenen Jahren häufig angefeindet. Nun verrät sie bei VIPstagram bei RTL, dass sie 16 Zentimeter Bauchumfang verloren habe. Sie sei sehr stolz drauf. Doch wie hat die 48-Jährige das geschafft?

Bessin hat ihre Leben radikal umgekrempelt. Die gelernte Köchin meint, dass gesund nicht nur heißt, sich gesund zu ernähren, sondern sich auch viel zu bewegen. Mit dem E-Bike in Berlin von A nach B fahren, hat sie abgelegt. Sie trete lieber selbstt in die Pedale, erklärte sie. So dürfe Bessin sich auch mal einen Burger oder ein Steak gönnen.

Bilder Besssins Rolle als "Cindy aus Marzahn" hat Kultstatus. Foto: dpa



Mit Personaltrainer trainiert

Doch ganz ohne Hilfe hat Bessin den ersten Erfolg nicht geschafft. Sie trainiert regelmäßig mit ihrem Personaltrainer. Dies tut das Duo am liebsten draußen an der frischen Luft. Das sei das beste, was man machen könne, meint sie. Generell rät die Komikerin allen die abnehmen wollen: Gesunde Ernährung und viel Bewegung.