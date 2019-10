Der Schauspieler Joseph Hannesschläger ist aus der ZDF-Serie "Rosenheim-Cops" ausgestiegen. Hintergrund ist eine Krebserkrankung.

München (jl) l Schauspieler und Musiker Joseph Hannesschläger ist an Krebs erkrankt und steigt aus der Rolle als Kriminalhauptkommissar Korbinian Hofer bei der ZDF-Serie "Rosenheim-Cops" aus. In einem Interview teilte der 57-Jährige am Dienstag mit, dass bei ihm ein neuroendokriner Tumor entdeckt wurde, der nur palliativ zu behandeln sei. Diese Tumore kommen vor allem im Magen-Darm-Trakt und in der Bauchspeicheldrüse vor. Nach einer Chemotherapie sei der Schauspieler nun erst einmal wieder zu Hause.

Seit fast 20 Jahren begeistert Hannesschläger die Millionen ZDF-Zuschauer von "Rosenheim-Cops". Die nächsten Folgen werden jedoch ohne den Schauspieler gedreht, weil er sich auf den Kampf gegen den Krebs konzentrieren wolle.