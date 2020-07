An der Ostsee gibt es einige FKK-Strände. Hier gibt es fünf der Besten. Symbolfoto: Subel Bhandari/dpa

An der Ostsee gibt es etliche Möglichkeiten, einen FKK-Strand zu besuchen. Diese fünf sind super bewertet:

FKK-Strand Ahlbeck

Der FKK-Strand Ahlbeck auf Usedom lockt mit einem flachen Uferbereich. Er ist sehr feinkörnig und bietet auch die Möglichkeit, mit seinem Hund zu baden. Der Strand befindet sich unweit der Grenze zu Polen. Bei Google ist der Strand mit 4,6 von 5 Sternen bewertet. Einer der Besucher schreibt: "Schöner weitläufig und breiter FKK-Strand mit feinem Sand, man kann weit in das Meer laufen. Hier ist deutlich weniger los, als an den Hauptstränden in Swinemünde oder Ahlbeck."

FKK-Strand in Binz

Auch Rügen hat einige FKK-Strände zu bieten. Einer davon ist der FKK-Strand in Binz. Dieser wurde von den Besuchern mit 4,6 Sternen von 5 bewertet. Ein Besucher schreibt zum Beispiel "Dieser Strand ist sauber und sehr gepflegt. Auch die Nähe zum Rettungsschwimmerturm dürfte den einen oder anderen Spanner von seinem Vorhaben abhalten. Die hohen Dünen bieten einen zusätzlichen natürlichen Sicht- und Windschutz." Der Strand soll besonders sauber sein und meist weniger überlaufen.

FKK in Zingst

Wer die Freikörperkultur in Zingst genießen will, der sollte sein Fahrrad mitnehmen, denn ohne Rad ist der Strand nur zu Fuß zu erreichen. Hier ist Natur pur angesagt und auch Imbisse oder Eisverkäufer sucht man hier vergebens. Bei Google hat der Strand in Zingst 4,5 von 5 Sternen erhalten. Hier heißt es zum Beispiel: "Das Beste, was es gibt. Man kann rum laufen, wie Gott einen erschaffen hat. Keiner hat den Adoniskörper."

FKK-Strand Scharbeutz

Zwischen dem Timmendorfer Strand und Scharbeutz liegt der FKK-Strand Scharbeutz. Dieser hat 4,5 von 5 Sternen bei Google erhalten. Der Strand hat laut Bewertung ein seicht abfallendes Wasser und einen weißen Sand. Einer der Besucher schreibt: "Also besser geht es nicht: Parkplatz in unmittelbarer Nähe, Dusche und WC auch in der Nähe, feiner Sand, sauberer Abschnitt. Absolut toll hier."

FKK-Strand Karlshagen Ost

Nacktbader und Fans der Freikörperkultur kommen auch am FKK-Strand Karlshagen Ost auf ihre Kosten. Dieser ist im gleichnamigen Ort auf Usedom zu finden. Besonders der feine Sand wird von den Besuchern gelobt und der Strand eigne sich auch für FKK-Neulinge. Bei Google hat der Stand 4,4 von 5 Sternen. Eine Besucherin beschreibt ihren Aufenthalt so: "Der FKK-Strand Karlshagen ist bei Anhängern der Freikörperkultur äußerst beliebt. Der FKK Strand ist auch in der Hochsaison nicht zu sehr überlaufen.

Strand und Wasserqualität sind wirklich überragend. Ein herrliches Urlaubsziel und immer wieder zu empfehlen."