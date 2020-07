Erneut hat es in Tschechien ein Zugunglück gegeben. Es gibt dutzende Verletzte.

Prag (dpa) l Beim Zusammenstoß eines Personenzugs mit einem Güterzug in Tschechien am Dienstagabend hat es Dutzende Verletzte gegeben. Mindestens vier Schwerverletzte wurden ins Krankenhaus gebracht, wie die Agentur CTK in der Nacht zum Mittwoch unter Berufung auf die Rettungskräfte berichtete. Die Situation war zunächst unübersichtlich. Nach ersten Informationen war der Personenzug bei Cesky Brod, rund 30 Kilometer westlich von Prag, auf einen stehenden Postexpresszug aufgefahren.

Bilder in den sozialen Medien zeigten, dass die Züge nach der Kollision ineinander verkeilt waren. Medien berichteten, dass einer der Lokführer ums Leben gekommen sei. Der Bahnverkehr auf der wichtigen Hauptachse wurde umgeleitet. Verkehrsminister Karel Havlicek eilte an die Unglücksstelle. Erst vor einer Woche waren bei einem Zugunglück im tschechischen Teil des Erzgebirges zwei Menschen ums Leben gekommen, darunter auch ein Deutscher.