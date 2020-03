Polizisten betreten mit gezogenen Waffen in einer Reihe das Einkaufszentrum "V-Mall". Die philippinische Polizei umstellte das Gebäude. Ein ehemaliger Sicherheitsmann hat in dem Einkaufszentrum Schüsse abgegeben und Menschen als Geiseln genommen. Hunderte Besucher und Angestellte wurden in Sicherheit gebracht. Foto: Aaron Favila/AP/dpa