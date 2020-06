Schwarze Bilder dominieren am Dienstag Instagram in Sachsen-Anhalt und weltweit. Das hat es damit auf sich:

Jasmin Teut volontiert seit Oktober 2019 bei der Volksstimme. Zuvor studierte sie in Magdeburg an der Fachhochschule Journalismus. Neben verschiedenen Redaktionspraktika, absolvierte sie ein halbjähriges Auslandssemester bei der "Griechenland Zeitung" in Athen. Jasmin.Teut@volksstimme.de ›

Magdeburg l Am Dienstag werden in sozialen Medien weniger witzige Tiervideos oder Selfies geteilt. Vor allem auf Instagram und Twitter verbreitet sich derzeit der Hashtag #blackouttuesday. Mit ihm werden schwarze Bilder gepostet, die eine Reaktion auf den Mord an dem US-Amerikaner George Floyd sind. Floyd war bei einem brutalen Polizeieinsatz in der vergangenen Woche gestorben. Daraufhin hat es in den ganzen USA viele Proteste gegen Polizeigewalt gegeben.



Neben Prominenten wie Rihanna, Mark Foster, Mario Götze und Ariana Grande, hat auch der FCM-Spieler Marcel Costly ein schwarzes Bild auf seinem Instagram-Account gepostet. Damit soll Solidarität ausgedrückt werden. Neben dem Gedenken an den ermordeten Afroamerikaner soll die Aufmerksamkeit auch auf soziale Ungleichheit gelenkt werden.







Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an #blackouttuesday

Ein Beitrag geteilt von Marcel Costly (@junior_cosby) am Jun 2, 2020 um 1:37 PDT