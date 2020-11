Alles aus mit ihrem Millionär: Frank Otto und Nathalie Volk haben sich getrennt. Sie liebt jetzt einen Hells Angels Rocker.

Magdeburg l Die Gerüchteküche brodelt schon einige Zeit - jetzt ist es offiziell. Liebes-Aus bei Nathalie Volk (23) und ihrem Frank Otto (63).

Nach fünf Jahren Beziehung und Verlobung hat sich das ungleiche Paar getrennt. Das bestätigte die 23-Jährige gegenüber der Bild-Zeitung. Doch nicht nur das: Nathalie Volk liebt einen anderen Mann. "Hells Angels“-Rocker Timur A. (42) ist jetzt an der Seite des Models.

"Geld ist nicht alles und ich werde in diesem und im nächsten Leben alles, was ich habe, für Timur aufgeben, weil er mir zeigt, was Liebe ist und ich mich beschützt bei ihm fühle", schwärmt die Germanys-Next-Topmodel-Kandidatin gegenüber der Bild. Ihr Liebster postete zeitgleich ein Foto bei Instagram mit der 23-Jährigen, welches er mit "My Queen" (dt. Meine Königin) betitelt.

Trotz Trennung sollen Nathalie Volk und ihr Ex Frank Otto weiterhin gute Freunde bleiben.