So muss man sich das in etwa vorstellen: ACDC-Mann Angus Young rockt Händel auf dem Marktplatz von Halle. Fotos: imago/Montage: proMedia

Warum AC/DC so auf Händel abfährt.

Magdeburg l Wir erinnern uns alle an die 70er und 80er, die Rocker von ACDC und besonders an Gitarrist Angus Young, der in einer Art Schuluniform wie angestochen zu „Highway To Hell“ über die Bühne fegte. Angus Young ist inzwischen ehrbare 65, also im Rentenalter. Das mit der Schuluniform macht er dennoch gelegentlich.



In einem Interview mit den Kollegen von der „Welt“ verriet er jetzt, was ihn eigentlich antreibt. Die Spur führt – nach Sachsen-Anhalt. Auf die Frage nach seinen musikalischen Wurzeln verweist Angus Young auf die Klassik: „So weit ich weiß, mochten weder Bach noch Beethoven komplizierte Musik. Gerade Beethoven mochte es lieber einfach, klar und sauber, damit bei den Zuhörern auch was hängen bleibt. Ich bin inzwischen nicht zuletzt deshalb bei Händel gelandet. Den haben alle großen Komponisten gehört: Er hatte diese Begabung, alles natürlich wirken zu lassen, bei ihm war alles ganz selbstverständlich an seinem Platz.“



Wir lernen: Georg Friedrich Händel (1685-1759), einer der größten Söhne der Saalestadt, ist irgendwie der Ururur...opa von ACDC. Highway to Halle! ????????