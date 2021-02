Kein Computer, kein Drucker und wenig Platz: Für Kinder aus ärmeren Familien bedeuten die Schulschließungen eine Riesenherausforderung.

Bremervörde l Homeschooling ist und bleibt eine Herausforderung für die ganze Familie. Eltern, die viel arbeiten, alleinerziehend sind oder die deutsche Sprache nicht beherrschen, können ihre Kinder oft nicht ausreichend beim Homeschooling unterstützen. Nicht jede Familie kann sich einen Laptop oder einen Drucker leisten.

Die seit nun fast acht Wochen dauernden Schulschließungen des zweiten Corona-Lockdowns könnten für viele Schüler nach Ansicht von Experten weitreichende negative Folgen haben. Sogenannte Stadtteilläden versuchen, die größte Not zu lindern. Im epd-Interview erzählt Almut Schmidt, die Stadtteilleiterin von Bremervörde, wie diese funktionieren. Mehr dazu im Video.

Schulen in Sachsen-Anhalt

Seit Mitte Dezember haben die meisten Kinder und Jugendlichen in Deutschland ihre Schule oder Kita nicht mehr von innen gesehen. Am Mittwoch wollen Bund und Länder über das weitere Vorgehen nach dem zunächst bis Ende dieser Woche befristeten Lockdown beraten. Wenn sich die Inzidenzzahlen in Sachsen-Anhalt weiter positiv entwickeln, sollen die Schulen ab dem 1. März in den eingeschränkten Präsenzmodus wechseln.