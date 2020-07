Ein übergewichtiges Schwein in Aurich (Niedersachsen) entwickelt sich zum Liebling auf Instagram.

Aurich (dpa) l Nach vergeblichen Versuchen, Schwein Bobby zum Schlachter zu bringen, darf das Tier am Leben bleiben – es hat sogar seinen eigenen Instagram-Account bekommen. Bio-Landwirtin Nadja Poppen versucht so, Paten zu finden für den Lebensunterhalt des 14 Monate alten Angler Sattelschweins, das mit ganzem Namen Graf Bobby von Sonnenschein heißt. Von seinem Potenzial ist die 40-Jährige überzeugt: "Er ist so niedlich. Ein besonders hübscher Kerl mit schöner Kopfform und süßen Augen."

Doch vor allem hat Bobby einen starken Willen: Als es zum Schlachten gehen sollte, setzte er sich vehement zur Wehr – entschlüpfte den Landwirten oder rannte sie sogar um. Ganze drei Mal gelang ihm das, und so durfte er am Leben bleiben. Mittlerweile wiegt das Schwein mehr als 180 Kilogramm – viel mehr als seine Altersgenossen – und würde überhaupt nicht mehr in die Entborstungsmaschine des Schlachters passen. Für ein Jahr haben sich schon genügend Paten für die Futterkosten gefunden – zehn Euro zahlen sie pro Monat.

Die Zahl der Follower liegt derzeit bei gut 2300. Der bekannteste tierische Influencer – "Petfluencer" genannt (nach dem englischen Wort für Haustier) – bringt es auf mehr als zehn Millionen Follower: Zwergspitz Jiffpom.