Für jeden Gefühlsausdruck das passende Zeichen - die Auswahl an Emojis für Messenger-Nachrichten wächst weiter. 59 neue werden künftig für Smartphone-Nutzer verfügbar sein. Archivfoto: Andrea Warnecke/dpa

2019 sollen 59 neue Emojis für Smartphone-Nutzer kommen. Gähnende Gesichtern und lachende Otter sind nur ein Teil der zahlreichen Motive.

Berlin (dpa) l Vom gähnenden Gesicht bis zum Faultier, das lächelnd von einem Ast hängt: Die Chatverläufe in Messengern werden künftig noch vielfältiger. 59 neue Emojis sollen wohl im Laufe des Jahres für Smartphone-Nutzer verfügbar werden, berichtet das Portal "Emojipedia.org". Die Symbole wird es in verschiedenen Hauttönen und Farben geben, sodass die Gesamtzahl der neuen Motive bei 230 liegt. Neu dabei sind Rollstuhlfahrer und -fahrerin sowie jeweils Händchen haltende Männer und Frauen, ein Blindenhund, ein lachender Otter, ein Blutstropfen, eine Waffel sowie ein Ballettschuh und eine Auster.

Das Unicode-Konsortium – zuständig dafür, welche Emojis in Software Einzug finden – will das neue Zeichen-Set Anfang März für Entwickler veröffentlichen. Vom April 2019 an dürften dann nach und nach Updates für Betriebssysteme und Apps kommen, durch die schließlich die neuen Emojis auf die Endgeräte kommen, berichtet "Emojipedia.org" weiter.