Seit Februar sucht der Nasa-Rover „Perseverance“ auf dem Mars nach Spuren von Leben. An Bord: High-Tech aus Mitteldeutschland.

Quedlinburg l Ein milder Tag auf dem jungen Mars: In der Nacht hat es aus dichten Wolken kräftig geregnet, wieder einmal. Hier, nah am Äquator, können die Temperaturen in dieser Epoche leicht auf mehr 20 Grad Celsius klettern.



Ein Fluss trägt das Wasser mit Schlamm und Geröll aus den Hügeln der Umgebung in einen kreisrunden See, fast so groß wie der Bodensee heute. Entstanden ist er im Krater eines alten Meteoriteneinschlags, er wird später einmal den Namen „Jezero“-Krater tragen.



Im türkisblauen Uferwasser brechen sich an jenem Tag die Strahlen der fernen Sonne, ein idealer Ort für Leben, könnte man meinen.



Zeitsprung: Mehr als 3,7 Milliarden Jahre später ist der See verschwunden, mit ihm die dichten Wolken, der Regen und die milden Temperaturen.



Hobby-Astronom ist vom Mars fasziniert

Zurückgeblieben ist eine karge, kalte Wüste mit einem Luftdruck, der dem in 35 Kilometern Höhe auf der Erde entspricht – und der kein flüssiges Wasser erlaubt. Am 18. Februar 2021 setzt ein Raumfahrzeug der amerikanischen Raumfahrtagentur „Nasa“ in dieser unwirtlichen Landschaft auf. Unweit von dort, wo einst der Fluss in den See mündete und hohe Sedimentfächer abgeladen hat.



Hannjo Humpsch aus Quedlinburg sitzt am Fernsehgerät, als der Rover „Perseverance“ auf dem einstigen Seegrund landet. Trotz der Trostlosigkeit des Mars heute ist der Hobby-Astronom seit Jahrzehnten vom Roten Planeten fasziniert. Live verfolgt er die Landeaktion, die als „Sieben Minuten des Terrors“ in die Geschichte der „Nasa“ eingehen wird.



Namen auf Rover verewigt

Da Funksignale zwischen beiden Planeten minutenlang unterwegs sind, müssen Computer den Rover voll auf sich gestellt zu Boden bringen.



Nachdem die Raumkapsel mit dem „Perseverance“-Rover in die Atmosphäre eingetaucht ist, bringt ihn ein Fallschirm zunächst in tiefere Luftschichten. Ein von Raketen gebremster Himmelskran soll ihn schließlich sanft absetzen. – Es ist Präzisionsarbeit über Distanzen von Millionen Kilometern. Doch die Landung glückt. Und Hannjo Humpsch in Quedlinburg freut sich am Ende fast ebenso wie das Team im Nasa-Kontrollzentrum: „Ich habe meinen Namen in einen Mikrochip auf dem Rover gravieren lassen“, erzählt er am Telefon.



Boarding-Pass

Fast elf Millionen Mars-Fans auf der ganzen Welt haben es ihm gleichgetan. Humpsch ist allerdings der bislang einzige bekannte Sachsen-Anhalter mit seinem Namen an Bord. „Von der Aktion habe ich vor zwei Jahren zufällig im Radio gehört“, erzählt der 53-Jährige. Sogar einen offiziellen Boarding-Pass hat Humpsch bekommen. Warum aber begeistert ihn der Mars so sehr?



„Bis Anfang der 1960er Jahre glaubte man, dass es dort Leben gibt“, sagt Humpsch, der im irdischen Leben Finanzbeamter ist.



Spuren von Leben?

Tatsächlich hatte der italienische Astronom Giovanni Schiaparelli 1877 mit den Marskanälen Strukturen entdeckt, die lange die Fantasie der Menschen beflügelten. Auch wenn die Kanäle sich teils als optische Täuschung, teils als natürliche Gräben entpuppten, sucht die „Perseverance“-Mission im „Jezero-Krater heute tatsächlich nach Spuren von Leben.



Der Ort ist dabei kein Zufall. Die Annahme: Falls es in der warmen Frühzeit des Mars mikrobisches Leben gegeben hat, dann lassen sich dessen Spuren am ehesten in den Ablagerungen ehemaliger Seen oder Flüsse finden. Um den Mars zu untersuchen, steckt in dem Rover von der Größe eines Geländewagens dann auch jede Menge Technik.



Technik aus Mitteldeutschland

Darunter: Ein Felsbohrer, der Gesteinsproben sammelt, die später zur Erde gebracht werden sollen, ein Mini-Hubschrauber und ein Gerät, das testweise Sauerstoff aus der Kohlendioxid-Atmosphäre des Mars gewinnen soll. Aber auch Technik aus Mitteldeutschland, konkret aus Jena, ist an Bord. So haben Forscher des Unternehmens „Jenoptik“ mehrere Kameras für den Rover entwickelt: Zwei Kameras, die Video-Material vom Mars senden werden, sechs Objektive, die beim Fahren vor Gefahren wie Schlaglöchern warnen sowie Kameras, die Bodenproben filmen.



Das Leibniz-Institut für Photonische Technologie Jena hat die Thermosensoren für das Gefährt beigesteuert. Vom Arm des Rovers messen sie die Oberflächentemperatur des Planeten. Sie sollen so auch ein Bild für künftige bemannte Missionen liefern. Die Herausforderung: „Die Sensoren müssen extremen Temperaturschwankungen trotzen und trotzdem hochpräzise arbeiten“, sagt Mario Ziegler vom Leibniz-Institut.



Hohe Temperaturunterschiede

Tatsächlich können die Temperaturen auf dem Mars am Äquator tagsüber auch heute 20 Grad erreichen, fallen nachts aber leicht auf – 85 Grad ab. Hinzu kommt eine deutlich stärkere Strahlung als auf der Erde, sagt Ziegler. Anders als der Erde fehlt dem Roten Planeten ein nennenswertes Magnetfeld, das vor der Strahlung des Sonnenwinds schützen würde. Ein drittes Unternehmen aus Jena, „Jenaoptronic“, wird schließlich Sensoren für den Rücktransport der Mars-Bodenproben von „Perseverance“ zur Erde liefern. Die sogenannte „Mars Sample Return“ von Nasa und Esa soll um das Jahr 2030 erfolgen.



Die Sensoren aus Jena sollen dann völlig autark unter anderem das Andockmanöver der Bodenproben vom Mars an das Raumschiff steuern, das die Proben zur Erde bringt.



Send your name to mars

Hannjo Humpsch wird auch die Rückholmissionen nach „Perseverance“ verfolgen. Vielleicht wird er auch seinen Namen auf den Mikrochip des dafür geplanten Raumfahrzeugs schreiben lassen. Wer es ihm gleichtun will, kann sich übrigens im Internet unter „Send your name to mars“ vormerken lassen. Die Schrift auf dem Chip werden die Ingenieure aber wohl nochmals verkleinern lassen müssen. Schon jetzt gibt es weltweit 17 Millionen Interessenten.



Und vielleicht werden Menschen dereinst sogar ihren Fuß auf den Roten Planeten setzen. „Das wäre natürlich beeindruckend“, sagt Hannjo Humpsch. Ob er das noch erlebt, da ist er aber skeptisch. Bis es so weit ist, haben Rover wie „Perseverance“ die kargen Weiten des Roten Planeten für sich. Die Menschheit wird neugierig auf ihre Botschaften warten.