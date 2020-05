In Wittenberge (Brandenburg) hat die Polizei zwei Leichen in einem Haus entdeckt. Während der Tatortarbeit bricht ein Feuer im Gebäude aus.

Wittenberge l Unglaubliche Szenen haben sich am Donnerstag, 14. Mai 2020, in der beschaulichen Stadt Wittenberge an der Grenze von Sachsen-Anhalt und Brandenburg abgespielt. Am Nachmittag gegen 13.30 Uhr waren in einem Neubaublock die Leichen von zwei Männern entdeckt worden. Was für die Kriminaltechniker nach einem Routineeinsatz aussah, wurde schnell zum lebensgefährlichen Einsatz.



Kurz nach 19 Uhr wollten die Kriminaltechniker gerade die Beweissicherung beenden, als plötzlich schwarzer Qualm aus der Etage über der Mordwohnung aus den Fenstern drang. Schnell sicherten die Beamten die letzten Beweisstücke und brachten diese in Sicherheit. Kurz darauf schlugen bereits meterhohe Flammen aus der Brandwohnung. Ein möglicher Brandstifter, der Mieter der Wohnung, wurde noch am Tatort festgenommen. Warum dieser seine Wohnung anzündete ist unklar.



Verletzt wurde niemand, wie Dörte Röhrs, Sprecherin der Polizeidirektion Nord, am Donnerstagabend sagte. Das Gebäude wurde evakuiert. "Wir prüfen nun, ob es einen Zusammenhang zwischen dem Brand und dem mutmaßlichen Tötungsdelikt gibt", sagte Röhrs. Unterdessen ist die Identität der beiden Männer noch unklar. Nach Volksstimme-Informationen soll es sich bei den Opfern um rumänische Staatsbürger handeln. Die Polizei prüft nun einen Zusammenhang zwischen dem Brand und dem Tötungsdelikt.