Wien l Lindsey Vonn hat über Twitter bekannt gegeben, dass sie nicht am Wiener Opernball teilnehmen wird.

Sie schreibt, dass sie die Zeit in Österreich sehr genossen hat und sich auf ihren nächsten Besuch freut.

Erst am Mittwoch hatte Richard Lugner bekannt gegeben, dass Ex-Skistar Vonn ihn zum Wiener Opernball begleiten wird.

Lindsey Vonn teilte in ihrem Twitter-Beitrag allerdings nicht mit, warum sie nicht teilnehmen wird.

Lugner klärte im Gespräch mit der "Kronen Zeitung" auf: "Wir haben rechtliche Probleme – die müssen wir lösen".

hey guys, just wanted to let you know I won’t be attending the Vienna Opera. Had an amazing time in Austria last week and looking forward to my next visit. Bis gleich!