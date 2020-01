Die Freundin von Schlagersänger Michael Wendler schafft nackte Tatsachen. Laura Müller lässt im aktuellen Playboy-Heft die Hüllen fallen.

Magdeburg (tn) l Wer hätte gedacht, dass sie es einmal soweit schafft: Die 19-jährige Laura Müller aus Tangermünde hat es auf das Titelcover der Februar Playboy Ausgabe geschafft. Einen ersten Vorgeschmack postete die Freundin von Michael Wendler am Dienstagabend im sozialen Netzwerk Instagram.

Darin erklärt die Teenagerin, dass sie so unendlich stolz sei, auf dem Titel-Cover der Feburar-Ausgabe zu sein. "Der Playboy steht für mich für ästhetische, stilvolle, erotische und professionelle Bilder und mit dieser Zusammenarbeit ist für mich ein großer Traum in Erfüllung gegangen", so Müller. Ein Traum, der wahrscheinlich ohne Schlagersänger Michael Wendler nicht wahr geworden wäre.

Die Fotos zur Titelstory sind übrigens nicht in Tangermünde, dem Heimatort von Laura, entstanden, sondern rund um eine Location auf Mallorca. Zu finden ist Laura Müller ab Donnerstag auf Seite 42 im aktuellen Playboy-Heft.

Bilder Für die Februar Ausgabe des Playboys ließ Müller die Hüllen fallen. Foto: Thomas Fiedler für PLAYBOY Deutschland Februar 2020



Die aktuelle Ausgabe erscheint am Donnerstag. Foto: Thomas Fiedler für PLAYBOY Deutschland Februar 2020



