Die Besitzerin eines Katers liegt auf einer Baustelle in einer Garage vor einem Loch, aus dem ein zuvor einbetonierter Kater blickt. Bauarbeiter hatten am Morgen ein Loch gebohrt, aus dem der Kater wieder in Freiheit schlüpfen kann. Foto: Polizei/Polizeipräsidium Karlsruhe/dpa