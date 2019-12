Die US-Schauspielerin Hilary Duff hat via Instagram bekannt gegeben, dass sie am Wochenende ihren Freund Matthew Koma geheiratet hat.

Los Angeles (dpa) l Die Schauspielerin Hilary Duff (32) hat am Wochenende ihren Freund Matthew Koma (32) geheiratet. Die US-Amerikanerin postete ein Foto, auf dem das Paar vor einem mit Blumen geschmückten Geländewagen steht.

Auf der Heckscheibe stehen die Worte "Just Married", sie trägt dabei ein weißes Kleid. Nach Informationen des Modemagazins "Vogue", das Duff bei der Anprobe des Kleides begleitete, fand die Zeremonie am Samstag im Vorgarten ihres Hauses in Los Angeles statt.

Verlobung im Mai

Duff ("Im Dutzend billiger") und Songwriter Koma hatten sich im Mai verlobt. Die beiden haben eine einjährige Tochter namens Banks Violet. Für die Schauspielerin ist es bereits die zweite Ehe. Aus ihrer Beziehung mit dem Hockey-Profi Mike Comrie (2010-2014) stammt Sohn Luca Cruz.

Die 32-Jährige war als Teenie-Star mit der Disney-Serie "Lizzie McGuire" bekannt geworden und spielte in Filmen wie "Cinderella Story" und "Der perfekte Mann" mit. Zudem hat sie mehrere Pop-Alben aufgenommen.