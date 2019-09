Der Polizei fiel ein Jugendlicher bei Neuss in einem Pkw auf, der kurz darauf über die Autobahn 57 zu fliehen versuchte.

Köln/Neuss (dpa) l Ein Jugendlicher hat sich in der Nacht zum Montag auf der Autobahn 57 zwischen Köln und Neuss im Auto seines Großvaters eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Aufgefallen war der 15-Jährige, als er mitten in der Nacht in Köln über eine rote Ampel fuhr. Eine Streife versuchte, den Teenager zu stoppen, wie eine Polizeisprecherin am Morgen berichteten.

Doch der 15-Jährige missachtete die Anhaltesignale, gab weiter Gas und fuhr auf die A57. Erst bei Neuss – nach mehr als 30 Kilometern – konnten die Polizisten den Jugendlichen stoppen. Der 15-Jährige sei auf der Autobahn mit mehr als Tempo 120 gefahren, so die Sprecherin.

Nachdem der Teenager schließlich gestoppt wurde, sagte er laut Polizei aus, dass er eine Spritztour habe machen wollen. Er wurde in die Obhut seines Großvaters übergeben, der von dem illegalen Ausflug laut Polizeisprecherin nichts wusste. Zuvor hatten mehrere Medien über den Fall berichtet.